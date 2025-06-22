ента новостей

19:23
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали
17:12
На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы
13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
13:19
В Гатчине задержали стрелка с Соборной улицы
12:55
В Ленобласти вспоминают день начала Великой Отечественной
12:51
На Дворцовой площади прошла акция «Свеча Памяти»
02:01
«Динамо-ЛО»: вместо Тюшкевича, Каванны, Литвиненко, Шишкина, Съёмщикова, Шенкеля и Довганя – Ковалёв, Керминен, Дмитриев, Мурашко, Захватенков, Кречетов и Курбатов
20:53
Какой ресурс больше ценится в России?
20:32
Вводят новые ограничения для разносной торговли
08:58
Президент Индонезии проигнорировал G7
08:38
Появится памятник Жириновскому?
01:21
Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3
00:51
В пятом матче финальной серии мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» разгромила «Ухту», выбившую в четвертьфинале петербургский «Кристалл»
20:11
Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты
19:55
Путин о бедности
15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
10:28
В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком
09:30
Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках
07:01
Петербурженка не смогла сделать ЭКО
06:40
Требуется ремонт знаменитого ледокола
00:31
СКА будет играть домашние матчи следующего сезона в «Ледовом»: а как же «СКА Арена»?
22:10
«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли
17:53
Путин обсудил развитие банковской системы BRIKS
17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
14:53
Фотовыставка «САМБО на защите Отечества»
13:13
В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали

В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту лобового ДТП на трассе «Вологда-Тихвин», в котором погибли два человека

Согласно предварительной информации, на 394-м километре автодороги «Вологда-Тихвин», в Бокситогорском районе Ленинградской области, произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля марки «Киа», по невыясненным обстоятельствам, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «Омода».

В результате данного дорожно-транспортного происшествия зафиксированы два летальных исхода: скончался водитель автомобиля «Киа» и пассажирка «Омоды» в возрасте 65 лет.

Помимо этого, шесть человек получили травмы различной степени тяжести, включая троих несовершеннолетних детей 2012, 2014 и 2018 годов рождения. По данному факту дорожной аварии проводится тщательная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Бокситогорский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-05-2025, 12:45
В Ленобласти на трассе "Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали
12-06-2023, 16:17
На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина
20-06-2025, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
4-07-2023, 15:09
В Ленобласти «КАМАЗ» с лопнувшим колесом вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой
5-06-2023, 21:44
В Ленобласти в лобовом ДТП под выборгом погибли оба водителя. Пострадали трое детей и женщина
9-06-2025, 17:11
В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 19:23
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали
Сегодня, 13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
20-06-2025, 14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
20-06-2025, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
Наверх