В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали

Согласно предварительной информации, на 394-м километре автодороги «Вологда-Тихвин», в Бокситогорском районе Ленинградской области, произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля марки «Киа», по невыясненным обстоятельствам, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «Омода».

В результате данного дорожно-транспортного происшествия зафиксированы два летальных исхода: скончался водитель автомобиля «Киа» и пассажирка «Омоды» в возрасте 65 лет.

Помимо этого, шесть человек получили травмы различной степени тяжести, включая троих несовершеннолетних детей 2012, 2014 и 2018 годов рождения. По данному факту дорожной аварии проводится тщательная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.