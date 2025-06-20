В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, 20 июня около 09 часов утра, на 120-м километре автотрассы «Магистральная» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «БМВ», мужчина 39 лет, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ», которым управлял 66-летний гражданин.

В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Также погиб пассажир автомобиля «БМВ», мужчина 48 лет, находившийся на заднем сиденье.

По предварительной версии, причиной выезда автомобиля «БМВ» на встречную полосу мог стать занос при прохождении поворота.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится тщательная проверка для выяснения причин и условий, способствовавших возникновению аварии.