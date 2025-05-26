В Ленобласти на трассе"Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали

Сегодня ночью, 26 мая около 00 часов 25 минут на 169-ом километре трассы Р-21 «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, 41-летний мужчина совершил столкновение с лосем, внезапно появившимся на проезжей части.

В результате удара, Mitsubishi Outlander был отброшен на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

К сожалению, водитель Volkswagen Polo скончался на месте аварии. Пассажир данного автомобиля, 39-летний мужчина, получил телесные повреждения в виде ушибов, однако от госпитализации отказался.

Водитель Mitsubishi Outlander и трое его пассажиров, 42-летняя женщина и двое детей (8 и 14 лет), также получили травмы различной степени тяжести. Все четверо пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.