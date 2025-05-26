ента новостей

14:49
Беглов назначил глав администраций Приморского и Калининского районов Петербурга
14:38
Госслужащим Ленобласти напомнили основы начальной военной подготовки
14:33
Участника СВО назначили заместителем главы Администрации Красногвардейского района Петербурга
13:44
В России распространяется схема мошенников с похищением паролей родителей учеников
13:42
Волейболистки Герценовского университета стали серебряными призерами чемпионата вузов
13:25
Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит
13:07
На Каменноостровском проспекте курьер-доставщик на электровелосипеде сбил 11-летнего велосипедиста
12:45
В Ленобласти на трассе"Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали
12:30
Пенсионерка и ее мать из Всеволожска перевели мошенникам 6 миллионов рублей
12:24
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже в парке Авиаторов
12:17
Полицейсике ищут стрелявшего во дворе на Дунайском проспекте
12:09
На Пражской неизвестный выстрелил в приезжую из Средней Азии
12:01
Возле Финского залива подростки устроили драку со стрельбой
11:52
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда
10:05
Бумажные книги в тренде в СПб
09:17
Аферисты стали представляться сотрудниками поликлиник
08:53
В Ломоносове обновят большой сквер
08:24
Отменили рейсы в Турцию из Пулково
15:49
В Выборге неизвестный нанес ножевые ранения подростку
15:44
В метро задержали граффитиста, разрисовавшего вагоны
15:37
В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку
15:33
На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку
15:28
Футбольному клубу «Зенит» исполняется 100 лет
00:48
Разгром «СКА-1946» в решающем седьмом матче финала Кубка Харламова, и победителем плей-офф МХЛ стал МХК «Спартак»
00:19
Ян Непомнящий стал победителем «Кубка Карпова – 50 лет спустя», петербургский гроссмейстер Максим Матлаков поделил 4–5 места с Даниилом Дубовым
22:12
«Краснодар» стал чемпионом России по футболу после победы над московским «Динамо» в 30-м туре, «Зенит» – второй, ЦСКА – на третьем месте
18:59
В Петербурге пройдет крупнейший пляжный фестиваль «Комус Fest 2025»
09:30
В СПб состоится парад ретротранспорта
09:16
Что с переговорами по Украине?
08:48
Как начинается ЕГЭ в СПб
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе"Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали

В Ленобласти на трассе"Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с лосем на трассе"Кола", в которой погиб водитель

Сегодня ночью, 26 мая около 00 часов 25 минут на 169-ом километре трассы Р-21 «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, 41-летний мужчина совершил столкновение с лосем, внезапно появившимся на проезжей части.

В результате удара, Mitsubishi Outlander был отброшен на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

К сожалению, водитель Volkswagen Polo скончался на месте аварии. Пассажир данного автомобиля, 39-летний мужчина, получил телесные повреждения в виде ушибов, однако от госпитализации отказался.

Водитель Mitsubishi Outlander и трое его пассажиров, 42-летняя женщина и двое детей (8 и 14 лет), также получили травмы различной степени тяжести. Все четверо пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
6-06-2022, 16:57
В Ленобласти неудачный маневр привел к смертельному ДТП
13-08-2018, 17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
25-09-2018, 12:38
В Ленобласти на трассе «Кола» произошло ДТП
21-07-2024, 20:54
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» в ДТП пострадало пять человек

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:07
На Каменноостровском проспекте курьер-доставщик на электровелосипеде сбил 11-летнего велосипедиста
Сегодня, 12:45
В Ленобласти на трассе"Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали
Вчера, 15:37
В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку
Вчера, 15:33
На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку
Наверх