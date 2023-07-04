В Ленобласти «КАМАЗ» с лопнувшим колесом вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой

Накануне днем около 15 часов 45 минут на 402 км. автодороги «Вологда-Тихвин-Кола» в Бокситогорском районе Ленинградской области 41-летний житель из Нижегородской области, управляя автомобилем «КАМАЗ-5490» с полуприцепом «Тонар-974611», из-за разрыва переднего левого колеса выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21213» под управлением 64-летнего пенсионера.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)