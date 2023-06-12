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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина

На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП на 3 километре автодороги «Керро – Грузино»

По предварительным данным, сегодня около 12 часов 40 минут на 3 километре дороги «Керро – Грузино» 39-летний водитель, управляя автомобилем «Рендж Ровер», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Киа Оптима» под управлением 37-летнего водителя.
По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля «Киа», а также его 34-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.
Водитель автомобиля «Ренж Ровер», а также его 42-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
По данному факту полицией проводится проверка обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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