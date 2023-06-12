На трассе «Керро — Грузино» в лобовом ДТП погибли мужчина и женщина

По предварительным данным, сегодня около 12 часов 40 минут на 3 километре дороги «Керро – Грузино» 39-летний водитель, управляя автомобилем «Рендж Ровер», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Киа Оптима» под управлением 37-летнего водителя.

По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля «Киа», а также его 34-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

Водитель автомобиля «Ренж Ровер», а также его 42-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка обстоятельства происшествия устанавливаются.