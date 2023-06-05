ента новостей

21:44
В Ленобласти в лобовом ДТП под выборгом погибли оба водителя. Пострадали трое детей и женщина
19:31
Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу
19:11
Новости из волейбольного клуба «Ленинградка»: команду пополнила Юлия Максимова, а Анастасия Пестова вышла замуж за Сергея Пирайнена из «Динамо-ЛО»
18:26
В финале НБА «Денвер» неожиданно проиграл «Майами» второй матч, хотя Йокич набрал больше 40 очков
18:23
«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники
18:21
Сторонники «Единой России» организовали спортивный праздник в Невском районе
18:17
Дети из Ленобласти ― лауреаты «Российской школьной весны»
15:43
«Ленинградец» Сергея Кирьякова не напрягаясь обыграл костромской «Спартак», а на стадионе прошёл праздник
15:15
Выставка «Алтай – души моей исток»
15:10
Рисунки юных художников из Петербурга стали частью выставки в Севастополе
14:36
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 5 по 12 июня
14:32
Петербуржцев и сосновоборцев с Днем России поздравят военные оркестры СЗО Росгвардии
14:29
В Петербурге задержала группу воров, обиравших пьяных пассажиров и магазины брендовой одежды
14:24
В Приморском районе расстреляли гендиректора строительной фирмы
12:20
Для школьников из Мариуполя открылась смена в петербургском лагере «Дружных»
12:02
В Янино задержали налетчика на микрофинансовую организацию на проспекте Энгельса
11:44
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении банковской карты у пенсионерки
11:39
На подъезде к Выборгу устранят колейность
11:16
В Кудрово задержали троих, устроивших стрельбу в парадной дома
11:13
В Крондштадте задержали находящегося в федеральном розыске за «пьяную» езду
11:10
В Петербурге задержали буйного налетчика на цветочный павильон
10:56
В Петергофе задержали ревнивца - стрелка из травматики
10:52
В Петроградском районе в ДТП пострада женщина-пешеход и водитель иномарки
10:47
Годовалый ребёнок умер в Лодейном Поле из-за кусочка моркови
10:45
В Петербурге задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков
10:32
Кэтлин Фолбигг: мать, которая отсидела 20 лет за убийство своих четверых детей, помилована
10:31
«Люди говорят о проблеме транспорта»: политолог Гращенков назвал главные претензии петербуржцев к Беглову
10:15
В поселке Будогощь полностью сгорела "Audi Q7"
22:13
Пока Халк в Бразилии забивает почти с центра поля, «Звезда» Дмитрия Комбарова просто не в состоянии поразить ворота «Чертаново»!
17:00
На «Ролан Гаррос» российские теннисисты Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в четвертьфинал
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП под выборгом погибли оба водителя. Пострадали трое детей и женщина

В Ленобласти в лобовом ДТП под выборгом погибли оба водителя. Пострадали трое детей и женщина

0
55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП на 44 километре автодороги «Выборг-Светогорск»

По предварительным данным, сегодня вечером около 17 часов 50 минут на 44 километре дороги «Выборг-Светогорск» по неустановленным причинам 51-летнй водитель, управляя автомобилем «Нива Шери» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель Мокка» под управлением 49-летней женщины - водителя.
В результате ДТП, по предварительной информации оба водителя скончались на месте происшествия, четверо пассажиров автомобиля «Опель»: один ребенок 2010 года в тяжелом состоянии и двое детей, 2008 и 2009 годов рождения, а также 39-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-04-2023, 13:04
На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись две иномарки. Оба водителя погибли
25-05-2023, 12:59
В ДТП на КАД пострадала женщина и двое детей
12-12-2022, 12:31
В Ленобласти столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали шестеро, в том числе двое детей
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
30-03-2023, 11:53
По факту массового ДТП на трассе «Кола» возбуждено уголовное дело
30-04-2023, 14:22
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок

Происшествия на дорогах

0
55
Вчера, 21:44
В Ленобласти в лобовом ДТП под выборгом погибли оба водителя. Пострадали трое детей и женщина
0
75
Вчера, 19:31
Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу
0
109
Вчера, 10:52
В Петроградском районе в ДТП пострада женщина-пешеход и водитель иномарки
0
137
4-06-2023, 12:54
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, пострадали двое человек
Наверх