По предварительным данным, сегодня вечером около 17 часов 50 минут на 44 километре дороги «Выборг-Светогорск» по неустановленным причинам 51-летнй водитель, управляя автомобилем «Нива Шери» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель Мокка» под управлением 49-летней женщины - водителя.
В результате ДТП, по предварительной информации оба водителя скончались на месте происшествия, четверо пассажиров автомобиля «Опель»: один ребенок 2010 года в тяжелом состоянии и двое детей, 2008 и 2009 годов рождения, а также 39-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Ленобласти в лобовом ДТП под выборгом погибли оба водителя. Пострадали трое детей и женщина
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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП на 44 километре автодороги «Выборг-Светогорск»
По предварительным данным, сегодня вечером около 17 часов 50 минут на 44 километре дороги «Выборг-Светогорск» по неустановленным причинам 51-летнй водитель, управляя автомобилем «Нива Шери» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель Мокка» под управлением 49-летней женщины - водителя.
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