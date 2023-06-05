В Ленобласти в лобовом ДТП под выборгом погибли оба водителя. Пострадали трое детей и женщина

По предварительным данным, сегодня вечером около 17 часов 50 минут на 44 километре дороги «Выборг-Светогорск» по неустановленным причинам 51-летнй водитель, управляя автомобилем «Нива Шери» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель Мокка» под управлением 49-летней женщины - водителя.

В результате ДТП, по предварительной информации оба водителя скончались на месте происшествия, четверо пассажиров автомобиля «Опель»: один ребенок 2010 года в тяжелом состоянии и двое детей, 2008 и 2009 годов рождения, а также 39-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.