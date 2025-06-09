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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»

В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверка по факту смертельного ДТП в Тосненском районе Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области, на 107-ом километре трассы А-120, сегодня в 14:30 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Семидесятидевятилетний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении, что привело к столкновению с грузовым автомобилем Volvo, которым управлял тридцатисемилетний мужчина.

После первоначального столкновения грузовик Volvo потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Isuzu под управлением сорокатрехлетнего водителя.

К сожалению, водитель Suzuki скончался на месте происшествия. Водитель Isuzu получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время компетентные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшей аварии.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП
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