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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»

На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Кола» с участием бензовоза

На 85-ом километре Мурманского шоссе 8 июня, около 11 часов 50 минут, произошло столкновение трех транспортных средств. Согласно предварительным данным, 41-летний водитель грузовика «Скания», буксировавшего полуприцеп, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Лада», за рулем которого находился 36-летний мужчина, а также с автомобилем «Газель», управляемым 32-летним водителем.

К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля «Лада» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте аварии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку для установления всех обстоятельств и причин, приведших к трагическому инциденту на данном участке трассы.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ДТП
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