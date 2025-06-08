На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»

На 85-ом километре Мурманского шоссе 8 июня, около 11 часов 50 минут, произошло столкновение трех транспортных средств. Согласно предварительным данным, 41-летний водитель грузовика «Скания», буксировавшего полуприцеп, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Лада», за рулем которого находился 36-летний мужчина, а также с автомобилем «Газель», управляемым 32-летним водителем.

К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля «Лада» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте аварии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку для установления всех обстоятельств и причин, приведших к трагическому инциденту на данном участке трассы.