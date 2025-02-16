Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки

Накануне вечером, 15 февраля около 19 часов 55 минут на 13-ом километре трассы «Осиновая Роща- Магистральная», вблизи деревни Касимово во Всеволожском районе Ленинградской области 67-летний мужчина, управляя автомобиля «Крайслер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом «ЛиАЗ» маршрута № 433 под управлением 51-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель иномарки погиб на месте ДТП. Пострадал один пассажир автобуса - 17-летний молодой человек, которого госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.