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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки

Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти проводят проверку по факту ДТП с автобусом на трассе «Осиновая Роща- Магистральная»

Накануне вечером, 15 февраля около 19 часов 55 минут на 13-ом километре трассы «Осиновая Роща- Магистральная», вблизи деревни Касимово во Всеволожском районе Ленинградской области 67-летний мужчина, управляя автомобиля «Крайслер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом «ЛиАЗ» маршрута № 433 под управлением 51-летнего мужчины. 

В результате дорожного происшествия водитель иномарки погиб на месте ДТП.  Пострадал один пассажир автобуса - 17-летний молодой человек, которого госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести. 

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.                                                                                                                         

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП, автобус
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