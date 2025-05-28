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Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке в ДТП пострадала 20-летняя водитель «ВАЗ»

В Сестрорецке в ДТП пострадала 20-летняя водитель «ВАЗ»

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Курортном районе

Накануне вечером, 27 мая около 21 часа 30 минут, на третьем километре трассы, ведущей к Шалашу Ленина в городе Сестрорецке, произошло дорожно-транспортное происшествие. Сорокалетний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хонда», потерял контроль над транспортным средством.

В результате неконтролируемого движения, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ». За рулем отечественного автомобиля находилась двадцатилетняя девушка.

В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» получила серьезные телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

По данному факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Курортный район, ДТП
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