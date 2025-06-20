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Питерец.ру » Происшествия » На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода

На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 16-летний пешеход

Вчера, 19 июня в час дня, напротив дома номер сорок девять по Красносельскому шоссе в Санкт-Петербурге, произошло дорожно-транспортное происшествие. Сорокалетний мужчина, находясь за рулём автомобиля марки «Форд Фокус», допустил наезд на шестнадцатилетнего юношу. Установлено, что пешеход осуществлял переход проезжей части в пределах нерегулируемой пешеходной зоны.

В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В связи с произошедшим инцидентом, компетентными органами вынесено постановление о начале производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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