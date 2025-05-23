В Красносельском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате

В районе дома номер 54 по Красносельскому шоссе, 22 мая текущего года, произошло дорожно-транспортное происшествие. 42-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки "Киа Сид", допустил столкновение с несовершеннолетним пешеходом. 8-летний мальчик двигался на самокате по придомовой территории, находясь под присмотром матери.

Вследствие дорожного происшествия ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести и приняли решение о его госпитализации для оказания необходимой помощи и проведения дальнейшего обследования.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств произошедшего дорожного инцидента. Цель проверки – установление всех деталей происшествия и выявление причин, приведших к ДТП.

Водитель транспортного средства был привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.