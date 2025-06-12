На Суздальском шоссе иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

В полицию Приморского района Петербурга 11 июня поступила информация от 36-летнего водителя. Он сообщил, что в 14:38, двигаясь на автомобиле «Тойота Королла» возле дома номер 18, корпус 2 по Суздальскому шоссе, совершил дорожно-транспортное происшествие. Согласно его показаниям, произошло столкновение с четырнадцатилетним велосипедистом, учащимся восьмого класса, который, не сойдя с велосипеда, выехал на проезжую часть.

В результате аварии несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента. Выясняются детали случившегося и устанавливается степень вины каждого участника дорожного движения.