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Питерец.ру » Происшествия » На Суздальском шоссе иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

На Суздальском шоссе иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с 14-летним велосипедистом на Суздальском шоссе 

В полицию Приморского района Петербурга 11 июня поступила информация от 36-летнего водителя. Он сообщил, что в 14:38, двигаясь на автомобиле «Тойота Королла» возле дома номер 18, корпус 2 по Суздальскому шоссе, совершил дорожно-транспортное происшествие. Согласно его показаниям, произошло столкновение с четырнадцатилетним велосипедистом, учащимся восьмого класса, который, не сойдя с велосипеда, выехал на проезжую часть.

В результате аварии несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента. Выясняются детали случившегося и устанавливается степень вины каждого участника дорожного движения.

Все по теме: Приморский район, ДТП, велосипеды
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