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Питерец.ру » Происшествия » На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика

На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика

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Опубликовал: Питерец
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту аварии на набережной реки Фонтанки, где пострадал 6-летний ребенок

Вечером 10 июня, около 21 часа 05 минут, возле дома номер 15 на набережной реки Фонтанки произошло дорожно-транспортное происшествие. 42-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки «Mitsubishi Pajero», совершил наезд на шестилетнего мальчика. Предварительно установлено, что ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.

В результате инцидента пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств данного происшествия. Цель проверки – установить все детали произошедшего и определить степень ответственности участников ДТП.

Все по теме: Центральный район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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