На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика

Вечером 10 июня, около 21 часа 05 минут, возле дома номер 15 на набережной реки Фонтанки произошло дорожно-транспортное происшествие. 42-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки «Mitsubishi Pajero», совершил наезд на шестилетнего мальчика. Предварительно установлено, что ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.

В результате инцидента пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств данного происшествия. Цель проверки – установить все детали произошедшего и определить степень ответственности участников ДТП.