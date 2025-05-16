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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате

В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Тихвине, в котором пострадал несовершеннолетний самокатчик  

В городе Тихвин, Ленинградская область, сегодня, в 13:55, напротив дома номер 1 по улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие. 30-летний водитель автомобиля марки "Лада Веста", двигаясь по указанной улице, совершил наезд на девятилетнего мальчика. Установлено, что несовершеннолетний пересекал проезжую часть, используя самокат, и проигнорировал красный сигнал светофора.

В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств произошедшего инцидента. Устанавливаются все детали и причины ДТП для определения степени ответственности участников дорожного движения.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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