В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате

В городе Тихвин, Ленинградская область, сегодня, в 13:55, напротив дома номер 1 по улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие. 30-летний водитель автомобиля марки "Лада Веста", двигаясь по указанной улице, совершил наезд на девятилетнего мальчика. Установлено, что несовершеннолетний пересекал проезжую часть, используя самокат, и проигнорировал красный сигнал светофора.

В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств произошедшего инцидента. Устанавливаются все детали и причины ДТП для определения степени ответственности участников дорожного движения.