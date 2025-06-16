На Будапештской в ДТП пострадала 15-летняя школьница

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 15 июня около 18 часов 55 минут на Будапештской улице, возле дома номер 100/12, произошло дорожно-транспортное происшествие. 22-летний водитель каршерингового автомобиля марки «Джили-Кулрей», осуществляя поворот налево на перекрестке, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автомобилю «Киа-Рио», которым управлял пятидесятилетний мужчина. В результате столкновения «Киа-Рио» совершил наезд на опору светофора.

В результате аварии пострадала пятнадцатилетняя пассажирка «Киа-Рио», ученица 9 класса. Она была доставлена в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

По данному факту ДТП было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.