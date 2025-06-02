В Ленобласти пьяный подросток на питбайке пострадал от столкновения с забором

Ранним утром 1 июня 2025 года, около 04 часов 15 минут, в 52 километрах от Кусинского сельского поселения, неподалеку от железнодорожной платформы в Киришском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Семнадцатилетний юноша, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не удержал контроль над питбайком марки «Регулмото» и совершил столкновение с ограждением.

В результате инцидента несовершеннолетний водитель был доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

В связи с данным происшествием в отношении подростка были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.8 и статьей 12.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка обстоятельств произошедшей аварии.