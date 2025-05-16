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Питерец.ру » Происшествия » На улице Козлова иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста

На улице Козлова иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста

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Опубликовал: Антон78
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Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетним велосипедистом на улице Козлова

Вчера вечером, 15 мая около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Козлова. Автомобиль марки "Skoda Kodiaq", двигавшийся в направлении от проспекта Ветеранов к улице Солдата Корзуна, совершил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом.

Согласно предварительной информации, 16-летний подросток, ученик восьмого класса, ехал на велосипеде по проезжей части во встречном направлении. В результате инцидента юноша получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него ушибы различной локализации.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего ДТП для установления всех деталей и причин ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, ДТП, велосипеды
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