На улице Козлова иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста

Вчера вечером, 15 мая около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Козлова. Автомобиль марки "Skoda Kodiaq", двигавшийся в направлении от проспекта Ветеранов к улице Солдата Корзуна, совершил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом.

Согласно предварительной информации, 16-летний подросток, ученик восьмого класса, ехал на велосипеде по проезжей части во встречном направлении. В результате инцидента юноша получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него ушибы различной локализации.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего ДТП для установления всех деталей и причин ДТП.