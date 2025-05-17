В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика

В Сестрорецке 16 мая 2025 года в 18:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. 63-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля марки «Мерседес GL 320 BLUETEC», двигаясь по Тарховской улице в районе пересечения с проспектом Красных Командиров, дом 63, допустил выезд на встречную полосу.

В зоне нерегулируемого пешеходного перехода было совершено столкновение с 5-летним мальчиком, пересекавшим проезжую часть вместе со своим отцом. В результате инцидента ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного происшествия. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению указанного ДТП.