На трассе «Мины-Новинка» в ДТП погиб велосипедист

Около 16:00 11 июня на 3-м километре трассы «Мины-Новинка», расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 47-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь по указанному участку дороги, совершил столкновение с велосипедистом. Личность велосипедиста в настоящее время не установлена, однако, по предварительным оценкам, его возраст составляет от 65 до 70 лет. Велосипедист двигался в том же направлении, что и автомобиль.

В результате столкновения велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного инцидента. Целью проверки является установление всех деталей произошедшего, а также выявление возможных нарушений правил дорожного движения, которые могли привести к трагедии.