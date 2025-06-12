ента новостей

10:58
На трассе «Мины-Новинка» в ДТП погиб велосипедист
10:50
Беглов и Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем России
10:02
ПМЭФ и цены в отелях: выявлена проблема
09:52
Начнут штрафовать за склонение к абортам
17:49
Самокатчики в Петербурге: какова статистика нарушений
17:40
Безопасность на воде: доступны семь водоемов Петербурга и Ленобласти
14:13
День России в Историческом парке "Россия - Моя история"
13:09
В Петербурге задержали подозреваемых в распространении порнографии
12:22
В Ленобласти задержали троих пособников IT-мошенников
12:15
В Сертолово задержали подростка, избившего прохожего из-за девушки
12:11
В Петербурге раскрыто преступление против двух 11-летних девочек, совершенное в 1998 году
12:03
В Ленобласти задержали наркозакладчика из деревни Куттузи
11:49
На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика
09:57
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ искали водителей-должников
08:59
В Северной столице все хорошо с миграцией
08:54
Петербург в числе лидеров по продолжительности жизни
01:48
Игорь Захаркин вернулся в тренерский штаб СКА, а состав петербургской команды могут пополнить Николай Голдобин и Андрей Локтионов
15:53
Борьба с несанкционированными свалками в СПб продолжается
15:45
Госдума приняла проект о развитии отечественных цифровых сервисов
15:36
Что читают в СПБ?
15:24
Скверы на намывных территориях Васильевского острова внесут в перечень ЗНОП
13:00
Петербургский международный книжный салон собрал рекордную аудиторию
12:03
Кто протестует в Лос-Анджелесе?
11:51
Грету Тунберг депортировали из Израиля
11:00
В Ленобласти в течение двух часов полностью перекроют движение по мосту через Свирь
10:55
В Кировском районе женщина ударила ножом возлюбленного
10:51
В Московском районе пьяный мужчина избил петербуржца, требуя отдать ему французского бульдога
08:38
Жители CПб до 40 лет активно ищут работу
08:24
Киберпопытки взлома ЕГЭ: был безуспешный эксперимент
23:16
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА финальную серию Единой Лиги ВТБ со счётом 2–4, уступив сегодня в Москве с разницей в 23 очка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Мины-Новинка» в ДТП погиб велосипедист

На трассе «Мины-Новинка» в ДТП погиб велосипедист

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Гатчинского района проводят проверку по факту гибели велосипедиста на трассе «Мины-Новинка»

Около 16:00 11 июня на 3-м километре трассы «Мины-Новинка», расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 47-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь по указанному участку дороги, совершил столкновение с велосипедистом. Личность велосипедиста в настоящее время не установлена, однако, по предварительным оценкам, его возраст составляет от 65 до 70 лет. Велосипедист двигался в том же направлении, что и автомобиль.

В результате столкновения велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного инцидента. Целью проверки является установление всех деталей произошедшего, а также выявление возможных нарушений правил дорожного движения, которые могли привести к трагедии.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП, велосипеды
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-05-2025, 14:30
В Ленобласти «FORD TRANSIT» насмерть сбил велосипедиста
3-08-2024, 14:37
В Ленобласти в ДТП погиб велосипедист
8-06-2025, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
13-07-2024, 15:34
В ДТП на трассе.«Мины-Порожек-Чаща-Новинка» погиб водитель «Хендай Гетц»
6-06-2025, 12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка
12-05-2025, 09:50
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:58
На трассе «Мины-Новинка» в ДТП погиб велосипедист
Вчера, 11:49
На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика
9-06-2025, 17:11
В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»
9-06-2025, 11:31
На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка
Наверх