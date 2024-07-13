В ДТП на трассе.«Мины-Порожек-Чаща-Новинка» погиб водитель «Хендай Гетц»

Накануне вечером, 12 июля 2024 года около 21 часа 00 минут на 35 километре трассы «Мины-Порожек-Чаща-Новинка», на пересечении с дорогой «Озерешно-Чаща» вне населенного пункта, 43-летний водитель, управляя автомобилем «Хавал Дарго», при выезде со второстепенной дороги «Озерешно-Чаща», столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Хендай Гетц» под управлением неустановленного водителя (по предварительным данным автомобиль принадлежит мужчине 1957 года рождения).

В результате дорожного происшествия водитель «Хендая» от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Водителя «Хавала» доставили в больницу Гатчины в состоянии средней степени тяжести.

По данным ГАИ, только за 2024 год водитель «Хавал Дарго» привлекался к ответственности за нарушение ПДД 98 раз.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются детали трагедии.

Личность погибшего водителя устанавливается.