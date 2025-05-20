В Ленобласти «FORD TRANSIT» насмерть сбил велосипедиста

Приблизительно в 23:25 19 мая 2025 года на 123-м километре трассы «Толмачево - Нарва», за пределами населённого пункта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «FORD TRANSIT», родившийся в 1992 году, при осуществлении манёвра поворота налево, не убедился в безопасности и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он совершил столкновение с велосипедистом 1987 года рождения, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

В результате указанного дорожного инцидента велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящее время правоохранительными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств и причин, приведших к данной трагедии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.