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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП

В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП с мотоциклистом в Ленинградской области

Накануне утром, 11 мая около 09 часов 50 минут на трассе «Возрождение-Михайловка», расположенной в Выборгском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла «ИМЗ» с боковым прицепом, перевозивший двух пассажиров, потерял контроль над транспортным средством при прохождении правого поворота. Вследствие этого мотоцикл выехал за пределы проезжей части в кювет.

В результате аварии 44-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажиры мотоцикла не получили никаких повреждений.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку данного инцидента. Основной целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагическому происшествию.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП, мотоциклы
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