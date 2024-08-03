В Ленобласти в ДТП погиб велосипедист

Накануне ночью, 2 августа 2024 года около 01 часа 00 минут на 137 километре трассы «Санкт-Петербург - Южное полукольцо», вне населенного пункта, 39-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на 39-летнего велосипедиста в одежде без светоотражающих элементов, двигавшегося в его полосе, впереди в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.