ента новостей

14:13
День России в Историческом парке "Россия - Моя история"
13:09
В Петербурге задержали подозреваемых в распространении порнографии
12:22
В Ленобласти задержали троих пособников IT-мошенников
12:15
В Сертолово задержали подростка, избившего прохожего из-за девушки
12:11
В Петербурге раскрыто преступление против двух 11-летних девочек, совершенное в 1998 году
12:03
В Ленобласти задержали наркозакладчика из деревни Куттузи
11:49
На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика
09:57
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ искали водителей-должников
08:59
В Северной столице все хорошо с миграцией
08:54
Петербург в числе лидеров по продолжительности жизни
01:48
Игорь Захаркин вернулся в тренерский штаб СКА, а состав петербургской команды могут пополнить Николай Голдобин и Андрей Локтионов
15:53
Борьба с несанкционированными свалками в СПб продолжается
15:45
Госдума приняла проект о развитии отечественных цифровых сервисов
15:36
Что читают в СПБ?
15:24
Скверы на намывных территориях Васильевского острова внесут в перечень ЗНОП
13:00
Петербургский международный книжный салон собрал рекордную аудиторию
12:03
Кто протестует в Лос-Анджелесе?
11:51
Грету Тунберг депортировали из Израиля
11:00
В Ленобласти в течение двух часов полностью перекроют движение по мосту через Свирь
10:55
В Кировском районе женщина ударила ножом возлюбленного
10:51
В Московском районе пьяный мужчина избил петербуржца, требуя отдать ему французского бульдога
08:38
Жители CПб до 40 лет активно ищут работу
08:24
Киберпопытки взлома ЕГЭ: был безуспешный эксперимент
23:16
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА финальную серию Единой Лиги ВТБ со счётом 2–4, уступив сегодня в Москве с разницей в 23 очка
17:39
В течение 45 минут будет полностью перекрыто движение по Ладожскому мосту
17:35
На трассе «Кола» будет введено реверсивное движение
17:11
В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»
13:14
В Петербурге полицейские выявили стритрейсеров с признаками опьянения
12:03
В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина
11:36
В Ленобласти полностью перекроют движение на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали троих пособников IT-мошенников

В Ленобласти задержали троих пособников IT-мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали трех жителей Всеволожского района Ленобласти по подозрению в пособничестве IT-мошенникам

В результате скоординированной серии оперативно-розыскных действий, сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих граждан в возрасте от 20 до 34 лет, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской области. Они подозреваются в причастности к мошенническим схемам.

Согласно имеющимся оперативным данным, задержанные оказывали содействие иностранным ИТ-мошенникам, обеспечивая техническую возможность для хищения денежных средств у граждан России. Злоумышленники обеспечивали прохождение сигнала в российском сегменте сети Интернет через личные кабинеты одного из российских операторов мобильной связи, оформленные на подконтрольные юридические лица. Полученные средства впоследствии обналичивались.

Установлено, что задержанные причастны как минимум к девяти эпизодам мошенничества, совершенным в период с декабря прошлого года по май текущего года в отношении жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и переданы в Главное следственное управление ГУ МВД России для дальнейшего расследования. Общая сумма ущерба составляет 3 781 000 рублей.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты: несколько сотен сим-карт, 15 мобильных телефонов, 29 банковских карт, ноутбук, планшет, 745 000 рублей наличными, самонаборная печать, электронная цифровая подпись, автомобиль «Kia Sportage» и дополнительные соглашения к договорам об оказании услуг связи с различными юридическими лицами и оператором связи.

Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Все по теме: Ленобласть, мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-05-2020, 12:51
В Петербурге полицейские задержали злоумышленников, совершивших мошенничестве в отношении пожилой женщины-инвалида по зрению
22-12-2020, 15:27
В Петербурге задержали аферистов похищавших денежные средства с банковских карт граждан
3-08-2023, 10:54
В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве
20-09-2022, 16:57
В Петербурге трое мигрантов задержаны за ограбление салонов связи
6-01-2022, 12:45
В Ленобласти полицейскими задержана группа наркоторговцев
11-02-2021, 10:53
В Петербурге полицейские ликвидировали фейковые интернет-магазины по продаже средств индивидуальной защиты

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:49
На набережной реки Фонтанки иномарка сбила 6-летнего мальчика
9-06-2025, 17:11
В Ленобласти в ДТП с большегрузом погиб водитель «Судзуки Гранд Витара»
9-06-2025, 11:31
На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка
8-06-2025, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
Наверх