В Ленобласти задержали троих пособников IT-мошенников

В результате скоординированной серии оперативно-розыскных действий, сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих граждан в возрасте от 20 до 34 лет, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской области. Они подозреваются в причастности к мошенническим схемам.

Согласно имеющимся оперативным данным, задержанные оказывали содействие иностранным ИТ-мошенникам, обеспечивая техническую возможность для хищения денежных средств у граждан России. Злоумышленники обеспечивали прохождение сигнала в российском сегменте сети Интернет через личные кабинеты одного из российских операторов мобильной связи, оформленные на подконтрольные юридические лица. Полученные средства впоследствии обналичивались.

Установлено, что задержанные причастны как минимум к девяти эпизодам мошенничества, совершенным в период с декабря прошлого года по май текущего года в отношении жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и переданы в Главное следственное управление ГУ МВД России для дальнейшего расследования. Общая сумма ущерба составляет 3 781 000 рублей.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты: несколько сотен сим-карт, 15 мобильных телефонов, 29 банковских карт, ноутбук, планшет, 745 000 рублей наличными, самонаборная печать, электронная цифровая подпись, автомобиль «Kia Sportage» и дополнительные соглашения к договорам об оказании услуг связи с различными юридическими лицами и оператором связи.

Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.