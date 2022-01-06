В Ленобласти полицейскими задержана группа наркоторговцев

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков провели в Ленинградской области спецоперацию по задержанию участников организованной группы, подозреваемых в наркоторговле. Полицейскими задержано пятеро ранее судимых подозреваемых. По оперативным данным, злоумышленники распространяли наркотики среди жителей Лужского и Гатчинского районов Ленобласти.

В результате серии обысков по местам проживания подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли крупные партии различных видов синтетических и растительных наркотиков, а также психотропных веществ общим весом около 62 килограммов, в том числе 1,5 килограмма кокаина.

По оперативным данным, помимо распространения наркотиков злоумышленники занимались и их изготовлением. В частном доме одного из подозреваемых, в деревне Кобрино, было обнаружено около 150 килограммов прекурсоров наркотических средств.

Следователи ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили несколько уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.