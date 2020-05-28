В Петербурге полицейские задержали злоумышленников, совершивших мошенничестве в отношении пожилой женщины-инвалида по зрению

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии коллег из уголовного розыска Невского района Петербурга задержали троих граждан, подозреваемых в мошенничестве. Среди задержанных – двое мужчин, 31 и 32 лет, и 36-летняя женщина. Все трое ранее судимы.

Оперативниками установлено, что злоумышленники причастны к мошенничеству, совершенному 14 мая 2020 года в отношении 90-летней хозяйки квартиры на улице Коллонтай – женщины-инвалида по зрению. Под видом электрика один из соучастников проник в квартиру пенсионерки и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, похитил с тумбочки 57 тысяч рублей.

Также 19 мая злоумышленники под предлогом замены счетчика на воду проникли в одну из квартир дома на проспекте Большевиков. Там они обманным путем завладели 16 тысячами рублей 75-летней хозяйки, а затем тайно похитили из пакета в шкафу денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. Каких-либо документов на якобы проведенные работы посетители не оставили. Пенсионерка обратилась в полицию через несколько дней после произошедшего.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Невскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

При осмотре автомобиль Тойота, на котором передвигались злоумышленники в момент совершения преступления, полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов, а также базу данных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Таким образом, есть основания полагать, что аферисты знали о местах проживания именно пожилых граждан.

По оперативной информации, указанные граждане могут быть причастны еще к серии подобных преступлений в отношении пожилых граждан. Полицейские полагают, что аналогичным образом злоумышленники обманули нескольких пожилых жителей Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга и завладели денежными средствами в общей сумме более 100 тысяч рублей.

Сейчас устанавливается причастность указанных лиц к данным противоправным действиям и иным эпизодам мошенничества в Петербурге.

Все трое подозреваемых арестованы.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, обращайтесь в полицию по телефону 02 или 112.