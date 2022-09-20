ента новостей

18:14
Корабелка участвует в БПИФ-2022
18:12
Беглов по старой дружбе «прикрыл» ректора СПбГУ Кропачева в инциденте с командой КВН журфака
16:58
Петербургские конники стали призерами чемпионата России
16:57
В Петербурге трое мигрантов задержаны за ограбление салонов связи
14:40
Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии
14:38
В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев
13:13
Конкурс стихов «Кубок Охты»
11:51
ХXVI Слёт юных моряков
10:41
В Петербурге ограбили стоматолога
10:30
В Петербурге задержали 18-летнего парня за два эпизода мошенничества в отношении пенсионерок
10:19
В Петербурге задержали афериста подсунувшего пенсионерке купюру «банка приколов»
10:13
В Ленобласти задержали 16-летнего подростка, который обманным путем похитил у пенсионерок крупную сумму денег
10:01
В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам около 10 миллионов рублей
09:45
В Ленобласти тушили микроавтобус
09:03
Вертолеты армии Мьянмы обстреляли школу, шесть человек погибли
08:05
Что убивает смартфон?
08:03
Койки увеличивают
08:01
Ипотека снова актуальна
18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
18:49
Члены постоянной комиссии обсудили ход «мусорной реформы»
18:48
Депутаты обратились к Михаилу Мишустину по вопросу соблюдения законодательства при размещении радиоэлектронных средств
18:45
Состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности
18:44
Российские школьники встретятся на Черном море и обсудят вопросы патриотического воспитания
18:19
Дмитрий Николаев из СКА стал лучшим вратарём прошедшей недели в КХЛ
14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
14:09
В Петербурге дорожный кофликт закончился поножовщиной
13:46
В Ленобласти задержан мужчина, совершивший разбой
13:41
В Ленобласти задержан несовершеннолетний угонщик
13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
11:42
В Петербургском институте Росгвардии тренировались ставить рекорд по буксировке 19-тонного грузовика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге трое мигрантов задержаны за ограбление салонов связи

В Петербурге трое мигрантов задержаны за ограбление салонов связи

0
53
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Трое нелегальных мигрантов задержаны за ограбление салонов связи и кражу в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции СПб в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в серии хищений задержали троих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 32 лет. На территории России троица находилась нелегально.
По версии полиции, задержанные причастны к девяти эпизодам грабежей дорогостоящих телефонов из салонов связи. Во время совершения преступлений подозреваемые похищали один гаджет. При этом в некоторые точки они наведывались неоднократно. Так, в магазин на улице Ефимова-1 злоумышленники посетили дважды, а салон в д. 10 по ул. Бабушкина – трижды.
При ограблении один из злоумышленников отвлекал продавца, второй прикрывал, а третий хватал со стенда смартфон и убегал. Похищенный товар либо сдавался в ломбард, либо продавался на улице случайным прохожим. Кроме того, на их счету кража мобильника из магазина в Центральном районе города.
Известно, что по одному телефону подозреваемые оставили себе. Общий ущерб от совершенных хищений превысил 800 тыс. руб.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Все трое нелегальных мигрантов содержатся под стражей.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: кража мобильные телефоны видео мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-08-2019, 10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков
24-01-2020, 13:15
В Петербурге задержали группу автомобильных воров
10-09-2019, 10:53
В Петербурге задержаны автоугонщики
28-05-2018, 15:21
В центре Петербурга задержали троих мигрантов «карманников»
19-06-2019, 09:23
В Курортном районе задержаны двое молодых мужчин ограбивших салон связи
24-09-2019, 13:48
В Ленобласти задержали взломщиков супермаркета

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
106
Вчера, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
0
103
Вчера, 13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
0
109
Вчера, 11:35
На КАД столкнулись два большегруза
Наверх