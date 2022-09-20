В Петербурге трое мигрантов задержаны за ограбление салонов связи

Сотрудники полиции СПб в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в серии хищений задержали троих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 32 лет. На территории России троица находилась нелегально.

По версии полиции, задержанные причастны к девяти эпизодам грабежей дорогостоящих телефонов из салонов связи. Во время совершения преступлений подозреваемые похищали один гаджет. При этом в некоторые точки они наведывались неоднократно. Так, в магазин на улице Ефимова-1 злоумышленники посетили дважды, а салон в д. 10 по ул. Бабушкина – трижды.

При ограблении один из злоумышленников отвлекал продавца, второй прикрывал, а третий хватал со стенда смартфон и убегал. Похищенный товар либо сдавался в ломбард, либо продавался на улице случайным прохожим. Кроме того, на их счету кража мобильника из магазина в Центральном районе города.

Известно, что по одному телефону подозреваемые оставили себе. Общий ущерб от совершенных хищений превысил 800 тыс. руб.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Все трое нелегальных мигрантов содержатся под стражей.