В Петербурге задержали аферистов похищавших денежные средства с банковских карт граждан

15 декабря 2020 года в результате проведения широкомасштабного комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий оперативниками отдела «К» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны шесть участников организованной группы — мужчины в возрасте от 32 до 37 лет. По версии полиции, функции организатора выполнял 32-летний житель Санкт-Петербурга.

Противоправная схема заключалась в следующем: подозреваемые осуществляли обзвон граждан Российской Федерации с подменных телефонных номеров, представляясь работниками безопасности банков. Вводя в заблуждение граждан, злоумышленники получали реквизиты банковских карт и информацию об SMS-кодах подтверждения банковских операций, которые в дальнейшем были использованы для оплаты товаров, пункты выдачи, которых находились на территории Санкт-Петербурга. Помимо покупки товаров, похищенные денежные средства обналичивались с помощью переводов на расчетные счета подконтрольных коммерческих фирм.

Полиция установлена причастность данной организованной группы как минимум к двум эпизодам хищения денежных средств с банковских карт у граждан в Приморском и Невском районе. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигурантов были изъяты денежные средства, гаджеты с установленным мессенджерами, банковские карты, оформленные на подставных лиц, sim-карты и мобильные телефоны, 40 печатей юридических лиц, используемые в противоправной деятельности задержанных.

Трое подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.