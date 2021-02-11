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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские ликвидировали фейковые интернет-магазины по продаже средств индивидуальной защиты

В Петербурге полицейские ликвидировали фейковые интернет-магазины по продаже средств индивидуальной защиты

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Полиция Петербурга ликвидировала интернет-магазины, имитировавшие продажу средств индивидуальной защиты

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы, специализировавшейся на хищениях денежных средств под видом реализации средств индивидуальной защиты. Установлено, что злоумышленники с лета 2020 года создали более 10 сайтов и несколько страниц в социальной сети под видом интернет-магазинов по продаже масок, перчаток и антисептиков.

В связи с высокой востребованностью предлагаемого ассортимента товаров злоумышленники вводили в заблуждение граждан и представителей юридических лиц, предлагали сделать заказ продукции, получая полную либо частичную оплату. При этом ни один товар клиенту поставлен в итоге не был, так как в действительности никакого отношения злоумышленники в торговле не имели. Примечательно, что с целью продвижения «магазинов» в интернет-пространстве была организована агрессивная реклама, которая позволила вывести указанные ресурсы в топ-рейтинги поисковых систем российского сегмента сети Интернет.

Жертвами мошенничества становились как физические, так и юридические лица из разных регионов России. В среднем денежный перевод в качестве предоплаты или полной суммы оплаты составлял 50-100 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции на территории Санкт-Петербурга и Великого Новгорода по местам проживания задержаны шесть активных участников данной группы – пять мужчин и женщина, в возрасте от 19 до 40 лет.

По оперативной информации, возглавлял группу 37-летний житель Великого Новгорода, остальные же соучастники базировались в Петербурге. По имеющимся данным, предполагаемый организатор привлек в преступную схему двух своих знакомых – братьев из Петербурга, один из которых ранее судим за кражу. Последние подбирали так называемых «дропов» - граждан, на которых в последующем регистрировались фиктивные юридические лица и открывались банковские счета. Именно на имя этих организаций клиенты переводили денежные средства в счет оплаты товара. Затем еще один из соучастников оформлял на себя расчетные счета этих организаций, а банковские карты передавал еще двоим фигурантам – мужчине и женщине, которые обналичивали в банкоматах похищенные денежные средства потерпевших, а затем переводили уже на личные банковские счета.

На текущий момент установлена причастность данной группы к 15 эпизодам мошенничества на общую сумму около 1 миллиона рублей. География преступлений распространилась на всю страну: 9 обманутых клиентов - из Петербурга, а остальные эпизоды зафиксированы в Хабаровске, Тольятти, Нальчике, Череповце, Белгородской и Тульской областях.

У полиции есть основания полагать, что на счету злоумышленников может быть как минимум еще 20 подобных эпизодов на сумму не менее 400 тысяч рублей.

По всем установленным фактам следственными подразделениями территориальных органов МВД России возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Двое фигурантов заключены под стражу, остальным четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает работу над установлением всех эпизодов преступной деятельности данных лиц.

Источник: ГУ МВД
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