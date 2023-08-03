В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое жителей Северной столицы. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По версии следствия, злоумышленники размещали на интернет-сервисе бесплатных объявлений информацию о продаже морских транспортных контейнеров. Покупатели были уверены, что имеют дело с представителями юридического лица, поэтому по указанию аферистов перечисляли полную предоплату на указанные ими реквизиты. Однако после получения денег продавцы не доставляли клиентам товар и переставали выходить на связь.

В настоящее время задокументировано пять эпизодов мошенничества, три из которых совершены в отношении частных лиц и два – в отношении организаций. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей.

По местам проживания задержанных проведены обыски, в результате которых изъяты компьютерная техника, средства связи, 68 банковских карт, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Они соединены в одно производство и расследуются следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим – в виде запрета определенных действий.

Полицейскими проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.