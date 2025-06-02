В Гатчине задержали налетчика на магазин

1 июня 2025 года, в 15 часов 55 минут, к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление о совершении ограбления в торговой точке, находящейся по адресу: город Гатчина, проспект 25 Октября, дом 52.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что один из посетителей предпринял попытку вынести товар, не произведя оплату. Когда работники магазина попытались воспрепятствовать его действиям, злоумышленник извлек нож и совершил нападение на них, после чего покинул место преступления.

В результате поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, спустя несколько часов, у дома номер 5 по улице Карла Маркса в городе Гатчина, был задержан 47-летний местный житель, не имеющий официального места работы, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Он подозревается в совершении указанного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.