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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали подозреваемых в разбое в поселке Зеленый Холм

В Ленобласти поймали подозреваемых в разбое в поселке Зеленый Холм

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемых в разбое в поселке Зеленый Холм

Днем 2 апреля 2025 года, около 15 часов 10 минут в правоохранительные органы поступило заявление от 56-летнего гражданина. Он сообщил, что около 10 минут назад в его квартиру, расположенную в доме номер 5 на Солнечной улице в поселке Зеленый Холм, Выборгского района Ленинградской области, проникли двое неизвестных. Угрожая холодным оружием, они похитили его мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии сняли 26 тысяч рублей.

В результате оперативных действий, проведенных в тот же вечер, возле дома номер 2 на Зеленой улице в поселке Зеленый Холм, сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались мужчины 1984 и 1986 годов рождения.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Задержанные помещены в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, разбойное нападение
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