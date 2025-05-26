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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже в парке Авиаторов

В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже в парке Авиаторов

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в парке Авиаторов

Поздним вечером 23 мая, около 23 часов 20 минут в правоохранительные органы Московского района Петербурга поступило заявление от 34-летней женщины. Она рассказала стражам порядка, что в тот же день, несколькими часами ранее, в парке Авиаторов на её несовершеннолетнего сына было совершено нападение. Неизвестный злоумышленник нанес подростку телесные повреждения и похитил куртку-бомбер, оцененную в 6 500 рублей.

На основании данного факта следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 25 мая, возле дома номер 3 по Новоизмайловскому проспекту был задержан 16-летний житель Парголово. Он подозревается в причастности к совершению вышеуказанного преступления.

Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
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