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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в краже миллиона из «Мерседеса»

В Петербурге задержали подозреваемого в краже миллиона из «Мерседеса»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в краже миллиона из «Мерседеса»

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 28 мая, сотрудники подразделения по борьбе с карманными кражами Главного управления МВД по региону задержали 42-летнего выходца из одного из непризнанных государств Закавказья. Он подозревается в хищении сумки, содержащей один миллион рублей, из автомобиля «Мерседес», принадлежащего 30-летнему предпринимателю.

По предварительным данным, злоумышленник, используя проверенную временем схему совершения краж из автомобилей, похитил сумку и скрылся с места преступления. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в правоохранительные органы Фрунзенского района.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в особо крупном размере).

Подозреваемый, имеющий семь судимостей за аналогичные преступления, задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, кража
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