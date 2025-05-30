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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали дебошира, разбившего стекла троллейбуса на Светлановском проспекте

В Петербурге задержали дебошира, разбившего стекла троллейбуса на Светлановском проспекте

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в погроме троллейбуса на Светлановском проспекте

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 мая в правоохранительные органы Калининского района поступила информация об акте вандализма в отношении троллейбуса.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неустановленное лицо, находясь на остановочном пункте общественного транспорта возле дома номер 123 по Светлановскому проспекту, используя палку, повредило два стекла в троллейбусе, после чего покинуло место совершения правонарушения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, 29 мая возле дома номер 26 по улице Демьяна Бедного, сотрудниками полиции был задержан гражданин 36 лет, не имеющий постоянного места работы, проживающий в Красногвардейском районе. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм).

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