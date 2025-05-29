В Осьмино автоледи на иномарке сбила школьницу на питбайке

28 мая, около 19 часов 15 минут на 61-ом километре трассы "Толмачево – Нарва", в населенном пункте Осьмино, возле дома №30 по улице Ленина, произошла дорожная авария. Женщина 56-ти лет, находившаяся за рулем автомобиля "Renault Kaptur", при выполнении маневра поворота налево не уступила дорогу мотоциклу "С Moto Пит-Байк 150", под управлением 17-летней девушки, двигавшемуся во встречном направлении, что привело к их столкновению.

В результате ДТП мотоциклистка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Медики оценивают ее состояние, как средней степени тяжести.

Согласно предварительным данным, установлено, что водитель автомобиля "Renault Kaptur" в текущем году пять раз привлекалась к ответственности в административном порядке за различные нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств и причин, приведших к данному дорожно-транспортному происшествию. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.