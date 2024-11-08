В Приморском районе автоледи на «Вольво» сбила 14-летнюю девочку

Вчера вечером, 7 ноября около 20 часов 30 минут возле дома 71 по улице Савушкина, в Приморском районе Петербурга 35-летняя женщина управляя автоминой «Вольво» сбила 14-летнюю девочку, ученицу 8 класса, которая выходила из трамвая в зоне остановки общественного транспорта.

В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Женщина-водитель в 2024 году за нарушение ПДД привлекалась к административной ответственности 51 раз.

В отношении автоледи вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.