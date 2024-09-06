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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину

В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину

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Опубликовал: Питерец
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В Лужском районе полиция проводит проверку по ДТП у поселка Осьмино с погибшим пешеходом

Накануне вечером, 5 сентября 2024 года около 21 часа 30 минут на 60-ом километре трассы «Толмачево-Нарва» у населенного пункта Осьмино, 65-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», двигаясь по федеральной трассе "Нарва" в сторону Толмачево, совершил наезд на неизвестного, на вид 70 лет, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

Полицейские устанавливают все детали ДТП, проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП пострадавший пешеход
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