На проспекте Наставников иномарка сбила 4-летнего мальчика

Вечером 22 мая, около 19 часов 45 минут, в Красногвардейском районе Петербурга, возле дома номер 46 по проспекту Наставников, произошло дорожно-транспортное происшествие. 50-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки "Хендай Соната", совершил наезд на 4-летнего ребенка.

Согласно предварительным данным, водитель осуществлял движение по дворовой территории, когда из-за припаркованных транспортных средств неожиданно выбежал мальчик, находившийся под присмотром дедушки. В результате столкновения мальчик получил телесные повреждения.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи приняла решение о госпитализации пострадавшего в лечебное учреждение. Медики оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного ДТП для установления всех обстоятельств случившегося и принятия дальнейших процессуальных решений.