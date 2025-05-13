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Питерец.ру » Происшествия » На Северном кладбище украли бронзовый барельеф

На Северном кладбище украли бронзовый барельеф

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские ищут похитителей бронзового надгробия с Северного кладбища

Накануне днем, 12 мая около 12 часов 50 минут в отделение полиции Выборгского района Петербурга поступило заявление от 82-летней гражданки, проживающей в Санкт-Петербурге. Заявительница сообщила о пропаже бронзового барельефа с могилы ее бабушки, находившейся на Северном кладбище, расположенном в поселке Парголово.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с надгробного сооружения). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их последующее задержание. Предпринимаются необходимые действия для возвращения похищенного барельефа.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, кража
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