В Мурино задержали лжегазовщиков, обокравших пенсионера в Красносельском районе

Вечером 11 октября 2023 года около 21 часа 30 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление 85-летней женщины. Пенсионерка рассказала полицейским, что после ухода из ее квартиры неизвестного, который представился сотрудником газовой службы, она обнаружила пропажу 41 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера около 11 часов 30 минут сотрудники уголовного розыска возле дома 8 по Воронцовскому бульвару в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти задержали двоих мужчин, 33 и 32 лет, подозреваемых в причастности к данному преступлению.

Обоих поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Установлено, что младший из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанных.