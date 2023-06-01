В Гатчине задержали подозреваемую в краже на кладбище

25 мая 2023 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 74-летней пенсионерки о том, что 21 мая 2023 года в период с 13 часов 00 минут по 16 часов 00 минут с оградки могилы на кладбище по улице Солодухина в городе Гатчина был похищен рюкзак, в котором находились мобильный телефон «Айфон», кошелек и банковская карта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера вечером около 16 часов 45 минут возле дома 15 по улице Октябрьская в Красном Селе сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления была задержана 39-летняя ранее судимая за аналогичные преступления местная жительница.

Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.