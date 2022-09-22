В Ленобласти задержан 16-летний подросток за визиты к пенсионеркам после звонков "о ДТП"

В минувший вторник к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило заявление от 75-летней женщины, проживающей в доме 79 по улице Римского-Корсакова города Тихвин о том, что на ее телефон позвонила неизвестная, представилась племянницей и сообщила, что попала в ДТП и для непривлечения ее к ответственности, требуются денежные средства. Около 16 часов 00 минут заявительница передала курьеру 270 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило заявление от 71-летней женщины, проживающей в доме 31, 4-го микрорайона города Тихвин о том, что на ее телефон позвонила неизвестная, сообщила, что ее дочь якобы попала в ДТП и для непривлечения ее к ответственности, требуются денежные средства. В 15 часов 00 минут заявительница передала курьеру 100 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера ранним утром около 05 часов 00 минут возле дома 116 по Малоохтинскому проспекту опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений по «горячим следам» задержан 16-летний подросток.

В ходе проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий молодой человек дополнительно изобличен в совершении третьего аналогичного преступления. 85-летней пенсионерке, проживающей по адресу: г. Тихвин, ул. Машиностроителей д. 40, 20 сентября позвонил неизвестный, сказал, что ее дочь якобы стала виновником ДТП и для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности требуются денежные средства. Курьеру пенсионерка передала 270 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.