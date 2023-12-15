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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан 25-летний курьер, обманувший пенсионерку на Северном проспекте

В Петербурге задержан 25-летний курьер, обманувший пенсионерку на Северном проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

29 ноября 2023 года около 15 часов 50 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 79-летней женщины, проживающей по адресу Северный проспект, дом 73.

Пенсионерка сообщила стражам порядка, что 27 ноября около 14 часов 00 минут неизвестный человек позвонил ей на мобильный телефон. Под предлогом не привлечения её сестры к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП, злоумышленник убедил пожилую женщину передать курьеру 100 тысяч рублей.

Этот случай был расценен как мошенничество, и в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Прошло две недели, и 14 декабря 2023 года около 14 часов 45 минут возле дома номер 79 на Северном проспекте сотрудниками уголовного розыска был задержан 25-летний курьер, который являлся подозреваемым в причастности к этому преступлению.

Задержание осуществлено на основании статьи 91 УПК РФ.

Полиция продолжает работать над этим делом, чтобы установить все подробности преступления и выяснить, возможно ли наличие других соучастников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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