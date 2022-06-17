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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали группу автоугонщиков

В Петербурге задержали группу автоугонщиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудниками полиции задержана группа автоугонщиков

28 апреля 2022 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о хищении автомобиля «Киа Спортейдж» от дома 5/2 по улице Шостаковича.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

16 июня 2022 года в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что от дома 72/1 по проспекту Луначарского совершено хищение автомобиля «Тойота Камри». По данному факту также было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России совместно с опергруппами УМВД России по Выборгскому и Приморскому районам задержаны четверо ранее судимых участников организованной группы в возрасте от 31 до 35 лет, занимавшиеся хищением дорогостоящих автомобилей иностранного производства, таких марок как «Тойота», «Лексус» и «Киа» на территории города Санкт-Петербурга.

В ходе обыска арендованного дома злоумышленников, был обнаружен гараж, оборудованный системой глушения сигналов мобильной связи, в котором находился похищенный автомобиль. Также по местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты: специальные технические устройства, предназначенные для доступа в салон и запуска двигателей автомобилей.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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