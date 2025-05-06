На Киевском шоссе задержали распространителей «метадона»

5 мая, около половины четвертого дня, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками из УМВД "Пушкинское", действуя совместно с ГИБДД, провели операцию. Недалеко от поворота на деревню Новокондокопшино на Киевском шоссе был остановлен автомобиль "Exeed".

За рулем арендованной машины находилась сорокалетняя жительница Санкт-Петербурга, а рядом с ней – сорокапятилетний мужчина из Пушкина.

При осмотре салона под передним пассажирским сиденьем был найден пакет с подозрительным веществом, весом около 200 граммов.

Экспертиза установила, что это была смесь, содержащая 199,5 граммов метадона.

Задержанные, которые уже имели проблемы с законом в прошлом, были доставлены в отделение полиции.

После оформления необходимых документов по статье 6.9 КоАП РФ, их поместили в специальное учреждение для задержанных.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, касающейся незаконного оборота наркотиков.