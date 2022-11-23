В Петербурге инспекторы ДПС задержали мужчину за хранение наркотиков

Вчера ночью около 01 часа 30 минут возле дома 1 по улице Бухарестская нарядом дорожной полиции Фрунзенского района Петербурга остановлен автомобиль «Шкода Октавия», под управлением 46-летнего мужчины. В салоне указанного транспортного средства на заднем сидении находился 37-летний мужчина, имеющий внешние признаки опьянения.

В результате осмотра салона автомобиля, под ковриком заднего сидения, было изъято 2 свертка с неизвестным веществом. Согласно данным экспертизы, изъятое является наркотическим средством массой около 200 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Оба мужчины доставлены в отдел полиции для проведения процессуальных действий.