В Петербурге в ходе рейда «Нетрезвый водитель» у пассажирки авто изъяли крупную партию метадона

Накануне утром около 08 часов 10 минут возле дома 83 по улице Салова, в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудниками полиции остановлен автомобиль «Киа-Рио» под управлением 26-летнего гражданина ближнего зарубежья, на заднем сиденье автомобиля с признаками наркотического опьянения находилась 37-летняя местная жительница.

Около 10 часов 40 минут в помещении отдела полиции у 37-летней пассажирки авто были обнаружены и изъяты три прозрачных полиэтиленовых пакета и сверток, внутри которого находилось, согласно проведенной экспертизе, наркотическое средство – «Метадон», общей массой 250,6 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Подозреваемую задержали по ст. 91 УПК РФ.