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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали жителя Карелии, перевозившего свыше 250 граммов наркотиков

Полицейские задержали жителя Карелии, перевозившего свыше 250 граммов наркотиков

0
13
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Задержан житель Карелии, перевозивший свыше 250 граммов наркотиков

Вчера ночью около 02 часов на 26 км Мурманского шоссе на одной из автозаправочных станций в ходе патрулирования сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан 32-летний водитель автомобиля «БМВ-320», житель республики Карелия. В ходе осмотра указанного автомобиля в багажнике обнаружены и изъяты 2 свертка, обмотанных красной изолентой и косметичка, в которых находилось вещество белого цвета и весы.

Экспертиза показала, что вещество является смесью, содержащей наркотическое средство, массой 251,8 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических средств). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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